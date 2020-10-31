متى يتم اعتماد لقاح فيروس كورونا في العالم.. مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الوقاية، إن هناك 10 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جاري تجربتها على مستوى العالم، موضحا أن كل هذا اللقاحات في المرحلة الثالثة.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه بعد التأكد من فاعلية لقاح من هذه اللقاحات، ويتم تحديد الجرعة المناسبة، سيدخل اللقاح في مرحلة التصنيع، وستستغرق هذه المرحلة فترة من الوقت.





ولفت، إلى أنه لن يتم توفير اللقاح لجميع البشر عند طرحه في البداية، ولكن سيتم إتاحته لفئات معينة مثل الأطقم الطبية، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات كمرحلة أولى، منوها بأنه يتردد أن نحو 25% من سكان الأرض هم من سيحصلون على اللقاح في المرحلة الأولى.



