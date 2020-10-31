متى يتم اعتماد لقاح فيروس كورونا في العالم.. مستشار الرئيس يجيب (فيديو)
السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:06 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الوقاية، إن هناك 10 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جاري تجربتها على مستوى العالم، موضحا أن كل هذا اللقاحات في المرحلة الثالثة.
وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه بعد التأكد من فاعلية لقاح من هذه اللقاحات، ويتم تحديد الجرعة المناسبة، سيدخل اللقاح في مرحلة التصنيع، وستستغرق هذه المرحلة فترة من الوقت.
ولفت، إلى أنه لن يتم توفير اللقاح لجميع البشر عند طرحه في البداية، ولكن سيتم إتاحته لفئات معينة مثل الأطقم الطبية، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات كمرحلة أولى، منوها بأنه يتردد أن نحو 25% من سكان الأرض هم من سيحصلون على اللقاح في المرحلة الأولى.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 80 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 107376 حالات من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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