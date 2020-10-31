شاهد.. فنان تشكيلي يحول أكشاك الكهرباء للوحات فنية في دمياط

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:39 ص
شيماء حسن
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كشف رزق السيد، فنان تشكيلي، عن تفاصيل قيامه بتحويل أكشاك الكهرباء في دمياط إلى لوحات فنية.

وقال "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إنّ تحويل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية تأتي ضمن مبادرات تجميل المحافظة بتنفيذ عدد من الجداريات.

وأشار الفنان التشكيلي، إلى أنّ المبادرة تطوعًا منه، ولكن بدعم وتمويل كامل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مطالبًا بضرورة معاقبة من يقوم باستخدام المنشآت العامة في الدعاية الانتخابية أو للمجلات بوضع ملصقات عليها.

في سياق منفصل، كشف عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن تفاصيل تسجيل أحداث مسلسل "الاختيار" على جداريات مدارس المحافظة طبقًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وكذلك تكريم بعض أبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال "عثمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن الهدف من رسم هذه الجداريات أو البانوراما للتوثيق بعد المعارك التي خاضها الشهداء لغرس حب الوطن في نفوس الطلاب في هذا السن المبكر حتى لا نترك لأي أحد أية فرصة للنفاذ إلى عقولهم.

وأضاف: "استغلينا المردود الذي أحدثه مسلسل الاختيار وأردنا توظيفه توظيفا تربويا من خلال رسم صور الأبطال والشهداء، وكذلك نفذنا بانوراما في بعض المدارس، وهذا نوع من أنواع التعلم النشط الذي يتماشى مع رؤية الدولة للتعليم 2030 حتى تكون المدرسة جاذبة ومركز إشعاع للطلبة".

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