خالد الصاوي يتصدر التريند عقب بكاءه على المسرح في ختام مهرجان الجونة (صورة)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدر الفنان خالد الصاوي التريند عقب تكريمة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وانهار الفنان خالد الصاوي من البكاء أثناء صعوده على خشبة المسرح واستلام الجائزة وقال إنه كان يتعجب من بكاء الجميع عند تكريمهم ولذلك لم يتوقع أنه يحدث ذلك معه وقرى الإرتجال في الحديث.

وحرص الفنان خالد الصاوي على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والذي يحرص على حضوره عدد كبير من الفنانين وظهر على الريد كاربت في حفل افتتاح المهرجان ببدلة سوداء متألقة.
خالد الصاوي يتصدر التريند عقب بكاءه على المسرح في ختام مهرجان الجونة (صورة)
خالد الصاوي يتصدر التريند عقب بكاءه على المسرح في ختام مهرجان الجونة (صورة)

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