مستشار الرئيس يكشف الوضع الوبائي لـ الكورونا في مصر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الوقاية، إن فيروس كورونا لم ينتهي، والمرض موجود، موضحا أن بيانات وزارة الصحة ترصد الحالات التي بلغت، ولكن هناك حالات تتلقى العلاج في المنزل، ولا يبلغ عنها، حيث تكون الحالة بسيطة.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن كافة الأعمار السنية بدءا من الأطفال حتى كبار السن يمكن أن تصاب بفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك متابعة دقيقة جدا للوضع الوبائي في مصر، لافتا إلى أن هناك زيادة في عدد الإصابات في مصربنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

وأضاف، "مش عايزين نحس إننا مزنوقين تاني في أي وقت"، لافتا إلى أنه كلما زادت الحالات عددا ستزداد الحاجة إلى مستشفيات، مشددا على ضرورة استمرار الاجراءات الاحترازية حتى لا نتعرض لموجة ثانية من الفيروس، منوها بأن الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة هى الأكثر عرضة للمضاعفات. 

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