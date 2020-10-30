عاجل.. أذربيجيان وأرمينيا تتفقان على خطوات عاجلة بشأن ناجورنو كاراباخ

ذكر بيان صادر عن مجموعة "مينسك"، أن كل من دولتي أذربيجيان وأرمينيا قد اتفقنا على خطوات عاجلة بشأن ناجورنو كاراباخ.





وقال البيان، إن الدولتين اتفقتا على تبادل حثثت القتلى بين الجانبين وعدم استهداف المدنيين وذلك من خلال تقديم قائمة بعدد الأسرى من الجانبين خلال أسبوع، بهدف التبادل، حسبما جاء خلال خبر عاجل على التلفزيون المصري.







