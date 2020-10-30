عاجل.. أذربيجيان وأرمينيا تتفقان على خطوات عاجلة بشأن ناجورنو كاراباخ

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:44 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
ذكر بيان صادر عن مجموعة "مينسك"، أن كل من دولتي أذربيجيان وأرمينيا قد اتفقنا على خطوات عاجلة بشأن ناجورنو كاراباخ.

وقال البيان، إن الدولتين اتفقتا على تبادل حثثت القتلى بين الجانبين وعدم استهداف المدنيين وذلك من خلال تقديم قائمة بعدد الأسرى من الجانبين خلال أسبوع، بهدف التبادل، حسبما جاء خلال خبر عاجل على التلفزيون المصري.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناجورنو كاراباخ بوابة الفجر الفجر أرمينيا أذربيجان

أخبار تهمك

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

في غياب الونش.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعتين

الصفقات تتوالي.. الإسماعيلي يحسم صفقة ثالثة

منذ أقل من نصف ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بإطلالة جريئة..سهر الصايغ على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي

منذ ساعة و نصف

لاعبو الأهلي والجهاز الفني يودعون أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

بأفضل فستان.. يسرا تتألق في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بينهم مصر.. رد الفعل الدولي على الصدام بين جيشي أذربيجان وأرمينيا

برعاية روسية.. هل تنهي المفاوضات قتال أرمينيا وأذربيجان؟

أذربيجان تتهم قوات إقليم ناغوني كاراباخ بشن قصف عنيف على مناطق مدنية

دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في إقليم ناغورني كاراباخ

التفاوض وتحقيق السلام.. كيف يبدو الموقف المصري من أزمة أذربيجان وأرمينيا؟

تصعيد خطير.. أرمينيا وأذربيجان تخرقان الهدنة وتتبادلان القصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

10:45 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

09:01 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه