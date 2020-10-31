شاهد.. "القومي للبحوث" يكشف تفاصيل الظاهرة الفلكية "القمر الأزرق" غدًا السبت

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:38 ص
القمر الأزرق
القمر الأزرق
شيماء حسن
Advertisements
كشف عبدالفادي بشارة، أستاذ النسبية وعلم الكون بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل الظاهرة الفلكية المعروفة بـ"القمر الأزرق".

وقال "بشارة" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن هذه الظاهرة الفلكية رائعة ومتعارف عليها تحدث كل 19 عامًا، سبق وأن حدثت في 2001، وستظهر يوم 31 أكتوبر عام 2020، وستتكرر مرة أخرى عام 2039".

وأضاف "هذه الظاهرة يظهر فيها القمر مكتملًا مرتين خلال الشهر وستكون غدًا، والسبب في التسمية أن حدوثها لأول مرة كانت عام 1944 وكان مقترنًا بحدوث بركان تسببت أدخنته في حدوث شبورة لونت القمر باللون الأزرق وكان هذا السبب في التسمية".

وأشار إلى أن هذه الظاهرة متكررة وليس لها تأثير وكنها غريبة من حيث مضمونها، موضحًا أن ظاهرة اقتران القمر بكل من زحل والمشترى وعطارد هي ظاهرة فلكية ظاهرية وهو اقتراب ظاهري وليس حقيقي.

وكانت أكدت وكالة ناسا، أن السبب وراء تسمية القمر الثاني بـ"القمر الأزرق" ترجع إلى كتاب قديم يسمى "تقويم المزارعين المرجعي القديم"، والذي صدر لأول مرة في أمريكا وكندا عام 1792 عن التنبؤات المناخية وجداول المد والجزر والقمر والشمس، حيث تسجيل ظاهرة القمر الثاني في ذلك الكتاب كتب بالحبر "الأزرق" بدلًا من الأسود المعتاد؛ ومن هنا جاءت تسمية "القمر الأزرق".

وأوضحت الوكالة، أنه قد رأى العديد من الناس أقمار زرقاء كل ليلة تقريبًا بعد انفجار بركان كراكاتوا الإندونيسية، الذي كان بقوة قنبلة نووية 100 مليون طن، مشيرة إلى أن تصاعدت أعمدة من الرماد إلى أعلى الغلاف الجوي للأرض والقمر؛ مما تحولت إلى الأزرق.

وأشارت، إلى أنه كان الرماد كراكاتوا هو السبب، حيث امتلأت بعض أعمدة مع الجسيمات 1 ميكرون واسعة، وهى بنفس الطول الموجي للضوء الأحمر للجسيمات مبعثر بشدة الضوء الأحمر، في حين يسمح الضوء الأزرق بالمرور، مؤكدة بأنه هكذا تصرف الغيوم كراكاتوا وكأنه مرشح الأزرق

وتابعت الوكالة، بأنه يمكن أن حرائق الغابات تفعل نفس الخدعة ففى الغالب حرائق الغابات الصيف تنتج الدخان مع وفرة من ميكرون الحجم الجسيمات فقط من الحجم الصحيح لتحويل القمر الأزرق، لافتة إلى أنه فى سبتمبر في ألبرتا 1953 بكندا، تصاعدت النار عملاقة؛ مما توصلت إلى سحب الدخان، التي تحتوي على قطرات النفط ميكرون الحجم تنتجها شموس الخزامى وأقمار زرقاء على طول الطريق من أمريكا الشمالية إلى إنجلترا في هذا الوقت من السنة.

من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة، أنه ربما سوف تتحول ضوء القمر إلى الأحمر، فعندما يكون جو مليء الهباء الجوي أقل بكثير من تلك التي تضخها البراكين. هذه الهباء الجوي تبعثر الضوء الأزرق، في حين ترك وراء الأحمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القومي للبحوث القمر الأزرق الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف الوضع الوبائي لـ الكورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من ضم قناص منتخب نيجيريا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "اوعوا تفتكروا انكم في أمان"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ 43 دقيقة

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 14 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

في 6 معلومات.. تعرف على خسوف القمر المنتظر غدًا

العالم يترقب أول خسوف كلي للقمر بالعام الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الظاهرة

موعد ظهور "البدر العملاق" في سماء المملكة

سحابة متوهجة من حرائق سيبيريا تضيء سماء السعودية (فيديو)

لون الشفق المسائي.. سبب إحمرار السماء في مصر والبلدان العربية

رئيس فلكية جدة يحذر من غازات بركانية في الغلاف الجوي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه