كومان يضغط على برشلونة من أجل ضم ديباي





تحدثت تقارير صحفية إسبانية، أن الهولندي رونالد كومان، طلب من رئيس برشلونة الجديد، التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.





كومان يطلب ضم ديباي

وأوضحت التقارير أن كومان لن يتنازل عن التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي مهاجم ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان برشلونة قد حاول ضم مهاجم ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن فشل البلوجرانا بسبب مطالب النادي الفرنسي.





من جانبه ذكر موقع "جول" النسخة الإسبانية، أن رونالد كومان سيسعى بكل ما لديه لحسم صفقة مواطنه من ليون خلال يناير المقبل، لتدعيم هجوم الفريق.





وأوضح الموقع أن ديباي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ليون الفرنسي، سيتبقى في عقده 6 أشهر فقط بداية من يناير، ويمكنه الاتفاق مع أي نادٍ للانتقال إليه بدون مقابل في الصيف.





وأتم الموقع أن المتبقي لدى برشلونة، هوا التوصل لصيغة اتفاق مع ليون حول قيمة الصفقة في يناير، خاصة مع اقتراب عقد اللاعب من النهاية.



