"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:38 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
احمد فتحي الدسوقي
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حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على لقاء أعضاء نادي "هوكس مصر" للدراجات النارية، خلال رحلتهم بالمحافظة، والتي ضمت 20 عضوا بالنادي، قادمين من القاهرة على دراجاتهم النارية.

تأتي هذه الزيارة استجابة للدعوة التي وجهها المحافظ لأعضاء النادي لزيارة المحافظة ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقومات المحافظة السياحية، في إطار استراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، وتهدف للحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية المصرية.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن البرنامج السياحي المتكامل، الذي أعدته يشمل يومي الجمعة والسبت، يتضمن رحلة نيلية مسائية للاستمتاع بجمال وروعة نهر النيل الخالد، ومشاهدة الجزر النيلية التي تتوسط مجراه الذي يبلغ أقصى اتساع لها بمحافظة بني سويف، خاصة وأنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تطوير الجزء السفلي للكورنيش الذي سيصبح متنفسا حضاريا على النيل ومركزا سياحيا هاما لما سيحويه من مقومات ترفيهية وسياحية رائعة. 

كما تضمن البرنامج، عقب القيام بالرحلة النيلية، حضور حفل للفنون الشعبية يشمل عروضا فنية فلكورية كالتنورة والمزمار البلدي والتحطيب والأغاني الشعبية، والتي تعبر عن عراقة بني سويف وتميزها تاريخيا، وبعد ذلك أقيمت مباراة لكرة القدم بنادي القوات المسلحة.

ويستكمل البرنامج السياحي اليوم السبت، بالتوجه إلى منطقة واحة وهرم ميدوم وتناول الإفطار بالواحة، وزيارة الهرم، مع جولة سريعة داخل الهرم والمنطقة المحيطة به والتي تضم مجموعة من المصاطب الخاصة بالأمراء والمصطبة الملكية والمعابد الجنائزية والمقابر الخاصة بأمراء الدولة في ذلك العصر، بجانب معارض للمشغولات اليدوية، والأكلات الريفية الشعبية التي تعتبر من سمات وعادات وتقاليد المواطن المصري.

وأشار البيان، إلى أن محافظ بني سويف كلف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بالإشراف على تنفيذ البرنامج السياحي الذي أعدته المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من السياحة والآثار والوحدات المحلية والجهات الأمنية المعنية، بهدف الترويج للمقومات السياحية والمناطق الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة، وإظهار الوجه الحضاري والمكانة التاريخية والأثرية لها.
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)
"غنيم" يلتقي أعضاء نادي الدراجات النارية خلال رحلتهم السياحية (صور)

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