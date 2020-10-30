العراق يسجل 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
Advertisements

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 470633 إصابة.

 

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10862 , فيما سُجلت 2855 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 397241 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62530, منهم 442 يرقدون في العناية المركزة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 42,773 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 31,580 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

في غياب الونش.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ أقل من ساعة

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ أقل من ساعتين

بأفضل فستان.. يسرا تتألق في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

منذ أقل من ساعة

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

لاعبو الأهلي والجهاز الفني يودعون أحمد فتحي

منذ 36 دقيقة

بإطلالة جريئة..سهر الصايغ على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

10:45 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

09:01 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه