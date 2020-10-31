أسعار الذهب المحلي اليوم السبت 31-10-2020

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم السبت، بعد أن حققت خسائر شهرية وأسبوعية بنهاية التعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية:

سجل سعر جرام الذهب  عيار 21 سجل  823 جنيه .
سجل سعر جرام  الذهب عيار 18 سجل 705.5 جنيهات
 سجل سعر جرام عيار 24  سجل  940.5 جنيهًا.
 سجل سعر الجنيه الذهب  6584 جنيهًا .


أسعار الذهب العالمي:

قلصت أسعار الذهب الخسائر الشهرية بنهاية التعاملات الجمعة، بعد أن صعدت بدعم من خسائر العملة والأسهم الأمريكية، لكنها سجلت خسائر للشهر الثالث على التوالي.


وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم جراء هبوط قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع مخاوف الموجة الثانية للوباء.

ينتظر المستثمرون الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وعدم الاتفاق على خطة تحفيز أمريكية.

 

ويتزايد انتشار"كوفيد-19" في الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الحالات الجديدة 86 ألف مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا كما ينتشر الوباء في جميع الاقتصادات الكبرى في أوروبا.

 

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي باكثر من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1879.90 دولار للأوقية.

 

وسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية وشهرية 1.3 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 1878.7 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 93.83.

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