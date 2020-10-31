المفتي: رؤية النبي في المنام حق (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:46 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
هدى عبدالرازق
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قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي كما أخبرنا الحبيب.

وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، أننا في حاجة ماسة وشديدة أن يأخذ النبي بأيدينا يوم القيامة، وأن يشفع لنا ويجبر بخاطرنا ونقصنا وكسرنا بسبب المعصيات والمخالفات التي تكتنفنا بين الحين والآخر.

واختتم المفتي: "نسأل الله أن يرزقنا رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة.

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