المفتي: رؤية النبي في المنام حق (فيديو)

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي كما أخبرنا الحبيب.





وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، أننا في حاجة ماسة وشديدة أن يأخذ النبي بأيدينا يوم القيامة، وأن يشفع لنا ويجبر بخاطرنا ونقصنا وكسرنا بسبب المعصيات والمخالفات التي تكتنفنا بين الحين والآخر.



