المفتي يكشف عن الأنواع الخمسة للبدع (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنّ العلماء المعتبرين كالقرافي والعز بن عبدالسلام وغيرهما تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، وذكروا أن هناك خمسة أقسام للبدعة.





وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أنّ أنواع البدع هي البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة.





وأكد المفتي، أنه عندنا نقرأ النصوص الشرعية مجموعة مع بعضها البعض نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".





وأشار، إلى أن من يحرمون الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضيقون واسعًا، ويؤدون بالناس إلى التشدد، فهناك الكثير من الأمور التي جاءت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام.



