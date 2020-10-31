ما هو حكم شراء حلوى المولد؟ المفتي يجيب (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنّ حلوى المولد عادة مصرية طيبة تعبر عن حالة عشق من المصريين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمر مشروع حيث يوسع رب الأسرة على أولاده وأهل بيته".

وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ماء الجمعة: "إنّنا في حاجة إلى أن نظهر حبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالكلمات فحسب، بل مع اسمه الشريف ووصفه، ومع القرآن الذي أنزل عليه، ومع كل قول صدر عنه، وأن نرى ونرصد حركته في الحياة، وكيف كان يتصرف ويتعامل مع الناس".

ودعا المفتي، جميع الأسر إلى تعريف أبنائهم بشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه الكريمة، مؤكدا: "إننا في حاجة ماسة إلى أن يأخذ النبي بأيدينا يوم القيامة وأن يجبر كسرنا".

وشدد: "نريد أن نغرس في أبنائنا هذا التعلق، وهذا الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نبرز مظاهر الرحمة في حياة النبي فقد كان محبًا لكل من حوله رحيمًا بهم ومتسامحًا، وهو المنهج الذي يجب أن نتبناه".

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