الصفقات تتوالي.. الإسماعيلي يحسم صفقة ثالثة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للإسماعيلي بأن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى “رضوان شريفى” خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وقامت لجنة التعاقدات بمفاوضات مكثفة مع ظهير اتحاد العاصمة الجزائرى بعد متابعته بشكل تفصيلى حيث رحب بإرتداء قميص الدراويش ، نظرا لقيمة النادى الكبيرة وجماهيرته العريضة رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية منافسه.

اللاعب الجزائرى صاحب الـ 27 عاما خاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين ، ويعد النجم الجزائرى احد المشاركين فى حصد فريقه الأسبق على لقب بطولة الدورى المحلى موسم 2018-2019.

كما شارك مع منتخب بلاده للناشئين تحت 23 عاما فى أكثر من 14 مباراة بجانب تسجيله هدف وصنع 3 أهداف حيث العديد من المباريات المؤهلة لأولمبياد البرازيل الماضية فضلا لعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية فضلا عن التواجد ضمن صفوف منتخب الجزائر للمحليين.

ويملك الجزائرى خبرة كبيرة حيث خاض 117 مباراة بالدورى الجزائرى سجل خلالهم هدف وصنع أكثر من 8 أهداف بجانب خوض 11 مواجهة بكأس الجزائر وصنع خلالهم هدفين وسجل هدف واحد ، فضلا عن المشاركة بثمانية مباريات بدورى أبطال افريقيا وست مواجهات بكأس الكونفدرالية.

وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى ، كان قريبا من الانضمام لصفوف انجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد للعودة إلى المنافسة على البطولات المختلفة كسابق عهده.

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