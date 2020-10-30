أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة وتوقعات هيئة الأرصاد

كشف هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع عودة موجة الطقس غير المستقر والتقلبات، والتي يصاحبها سقوط الأمطار، وأيضا انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل، وفي المقابل وصفا خبراء الأرصاد الجوية بأنها ظواهر طبيعية تصاحب فصل الخريف المعروف بتقلباته في الأحوال الجوية، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم توقعات أحوال الطقس حتى يوم الأحد المقبل، ودرجات الحرارة لطقس غدًا السبت.





حالة الطقس خلال 72 ساعة





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبأتها لطقس غدًا السبت، إذ من المتوقع أن يسود أيضا طقسا مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد وسيناء وشمال الصعيد نهارًا، لطيف ليلا على المحافظات الجنوبية.





وجاءت درجات الحرارة:





القاهرة: 29 – 19

الإسكندرية: 27 – 19

وادي النطرون: 28- 19

مطروح: 24- 17

السلوم: 23 – 19

سيوة: 25 – 16

بورسعيد: 27- 22

الإسماعيلية: 30 – 20

السويس: 29 – 20

العريش: 28 – 21

رفح: 27 -20

الطور: 30 – 21

شرم الشيخ: 34 – 25

سوهاج :34- 19





أمطار وشبورة





ووفقا لخبراء الأرصاد فإنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%، لكن من المتوقع أن يشهد طقس السبت هطول أمطار بالإضافة للسواحل الشمالية الغربية، محافظة جنوب سيناء والصعيد.





ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال بتوخي الحذر وارتداء ملابس خريفية.





كما تشير التوقعات إلى نزول الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح غدًا في محافظات الوجه البحري والقاهرة.





طقس الأحد والاثنين





أما طقس الأحد والاثنين المقبلين من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، مائلا للحرارة على المحافظات الجنوبية، حار على جنوب الصعيد، وتكون درجات الحرارة على سبيل المثال:





القاهرة الكبرى:30 العظمى – 19 درجة الصغرى.

السواحل الشمالية: 27 العظمى – 20 درجة الصغرى.

جنوب سيناء: 32 العظمى- 21 الصغرى.

شمال سيناء: 32 العظمى 20 الصغرى.

جنوب الصعيد: 35 العظمى- 22 الصغرى.





وبالنسبة لحالة البحرين تكون:





البحر الأحمر: يصل ارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2 متر