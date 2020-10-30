توقعات بتعافي الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من العام الجاري

من المتوقع أن تسجل ألمانيا انتعاشا كبيرا في النمو الاقتصادي في الربع الثالث من هذا العام، مع تعافيه من تراجعه الحاد بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويتوقع محللون أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في وقت لاحق اليوم، الجمعة، أن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بنسبة تزيد عن 7 في المئة في الربع الثالث.

يأتي ذلك بعد أن انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 9.7% في الربع الثاني من هذا العام، وهي فترة ذروة الموجة الأولى من الجائحة.

ومع ذلك، فإن الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يبدو هشا بشكل متزايد، وذلك مع تراجع الثقة في مناخ الأعمال في البلاد بمعدل أسرع من المتوقع، عقب خمسة ارتفاعات شهرية متتالية في مؤشر ثقة مناخ الأعمال.

وأشارت توقعات البنك المركزي الألماني إلى أن تعافي الاقتصاد الألماني سيتواصل خلال الربع الأخير من العام الحالي لكن بوتيرة أقل بسبب تفاقم حجم الموجة الحالية لجائحة كورونا.

وكتب البنك في تقريره الشهري لأكتوبر الجاري، والذي نُشِرَ يوم الاثنين الماضي: "من المتوقع، وفقا للمنظور الحالي أن الاقتصاد الألماني سيواصل تعافيه في الربع الأخير من هذا العام لكن بوتيرة أبطأ بشكل كبير".

وتوقع البنك أيضا أن الأداء الاقتصادي سوف يسجل بحلول نهاية العام تراجعا ملحوظا مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة.