الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تداول أنباء عن اقتراب ريال مدريد الإسباني من عقد صفقة تبادلية مثيرة مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس في الفترة المقبلة.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن تقارير صحفية إيطالية أكدت أن ريال مدريد عرض نجميه فينيسيوس جونيور وإيسكو مقابل التعاقد مع باولو ديبالا.

وأكد الموقع الإسباني أن مسئولي ريال مدريد نفوا تلك الشائعات مؤكدين أن النادي الملكي لا يخطط لعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس بأي شكل.

وأوضح الموقع الإسباني أن إدارة النادي الملكي والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يثقان كثيرًا في فينيسيوس وإيسكو ولن يتم الاستغناء عن خدماتهما.

وأفاد الموقع الإسباني بأن فينيسيوس نجم زيدان المفضل كما أن المدير الفني الفرنسي ليس لديه أي ضغينة تجاه إيسكو وأخبره بأنه سيحصل على دقائق أكثر للمشاركة، حيث استعاد مستواه المميز مرة أخرى.

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يوفنتوس صفقة تبادلية ريال مدريد ديبالا

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