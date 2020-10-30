لاعبو الأهلي والجهاز الفني يودعون أحمد فتحي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توديع زميلهم في الفريق الأحمر أحمد فتحي عقب نهاية المران الجماعي اليوم الجمعة.

وتنتهي مسيرة أحمد فتحي مع النادي الأهلي عقب مباراة الغد أمام طلائع الجيش، حيث سيبدأ رحلة جديدة في الملاعب مع فريق بيراميدز.

وقام الجهاز الفني واللاعبين بتوجيه الشكر لأحمد فتحي على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي الأهلي، والتي نجح خلالها في تحقيق الكثير من الألقاب والبطولات رفقة النادي الأحمر.

وقام فتحي بتقديم الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عقب هذه اللافتة الرائعة متمنيًا لهم التوفيق.

ويخوض أحمد فتحي أخر مباراة له غدًا بقميص النادي الأهلي، أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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