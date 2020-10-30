علي الحجار يقدم أغنية "يا نور جديد وداري العيون" لمحمد فوزي بحفل جامعة مصر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في احتفالية فنية للطرب والغناء شهدتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفي لفتة انسانية من النجم الكبير ، استجاب  لطلب احد الحضور والتي يوافق عيد ميلادها تزامنا مع الحفل ،  وقدم لها أغنية يا نور جديد للمطرب الراحل محمد فوزي والتي نالت استحسان الحضور وسعادتهم بموافقته علي اهداء اغنية عيد الميلاد لها 

كما وجه الحجار التهنئة ل " مي " بمناسبة عيد ميلادها ، وقدم الحجار اغنية داري العيون لمحمد فوزي في الفصل الثاني من الاحتفالية  

وعلي الجانب الحجار شهد الحفل حضور النجم أحمد عبد العزيز والسينارست باهر دويدار والملحن شادي مؤنس

ووجه الحجار  الشكر  للحضور، قائلا الحمد لله علي عودة الحفلات ، قائلا للجماهير " وحشتونا " 

وقدم الحجار  اغنيتين من الالبوم الجديد وايضا غناء باقة  من الاغاني  الحديثة والقديمة وتلبية رغبات المتابعين للحفل وغناء ما يطلبونه

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والاعلاميين

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