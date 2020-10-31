عمرو أديب محذرا المصريين: "اوعوا تفتكروا انكم في أمان"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم سجل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي، معلقا: "العالم يواجه الموجة الثانية رسمي".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن العالم لن يكون آمنا إلا بمنتصف العام المقبل بعد الوصول إلى تطعيم ضد الفيروس، منوها بأن الإصابات في مصر مازالت محدودة، ولكنها تزيد، ومنظمة الصحة العالمية حذرت من زيادة الإصابات في صمر الفترة المقبلة.





وأضاف محذرا، "اوعى تفتكر انك في أمان.. ممكن الفيروس ياكلك"، منوها بأن فيروس كورونا في مصر ليس صحيا فقط، ولكن له علاقة بالاقتصاد، معلقا: "نحن لا نتحمل قطع الأرزاق".



