تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري المصري

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:36 م
الأهلي
الأهلي
أحمد عصام
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يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع منافسه طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى موسيماني لإراحة بعض لاعبي الأهلي خلال تلك المواجهة، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، ولتجنب الإصابات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

واستقر بيتسو موسيماني على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام طلائع الجيش، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عربي بدر، أحمد الشيخ، حمدي فتحي - جيرالدو. 

خط الهجوم: أليو بادجي.

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