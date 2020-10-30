لدعم محاربات سرطان الثدي.. نهال عنبر ونورهان وعزة لبيب وعبير الشيخ في لجنة تحكيم "ميس بهية"





نهال عنبر ونورهان وعزة لبيب وميرنا وليد وعبير الشيخ وهدي ادريس في لجنة تحكيم "ميس بهية"





شاركن في لجنة تحكيم "ميس بهية".

نجمات يدعمن محاربات سرطان الثدي





في ختام شهر أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي وإحتفالا بعشرين موهوبة من موهوبات بهية في مختلف المجالات كالمشغولات اليدوية والطبخ والخياطة والتطريز و الإكسسوارات أقيمت اليوم مسابقة لكل محاربة موهوبة في مستشفي بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان تحت عنوان "مس بهية" لإختيار الملكة المحاربة ووصيفاتها..

ضمت لجنة تحكيم مسابقة مس بهية نخبة من الفنانين علي رأسهم الفنانة نهال عنبر والفنانة نورهان والفنانة عزة لبيب والفنانة ميرنا وليد والفنانة هدي إدريس والإعلامية عبير الشيخ حيث قامت كل محاربة بعرض موهبتها علي لجنة التحكيم وقصتها مع المرض وبداية تعلمها وإتقانها لتلك الموهبة وأكدت كل محاربة علي أن الهواية التي أصبحت موهبة هي من أهم العوامل التي ساعدتهن في مواجهة المرض والمثابرة والإستمرار في رحلة العلاج.

من جانبه حرصت لجنة التحكيم علي الإشادة بمشروع بهية فرع الشيخ زايد الذي سوف يقدم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية وبالتالي يقلل قوائم الإنتظار ويخفف العبء علي فرع الهرم.

وأعربن الفنانات على سعادتهن بالمشاركة في لجنة التحكيم، حيث أكدت الفنانة نهال عنبر أنها استمدت الطاقة الإيجابية من المحاربات، مؤكده أن كلهن ملكات مواهبهن سواء من فزن بلقب الملكة أو الوصيفة.



