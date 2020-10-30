يوفنتوس يصدر بيانًا رسميًا بشأن كريستيانو رونالدو

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي، بيانًا رسميًا بشأن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، التي أجراها نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن النادي الإيطالي المسحة الطبية التي أجراها هدافع البرتغالي كريستيانو رونالدو الجمعة جاءت سلبية.

وقال النادي في بيان له "أجرى رونالدو مسحة جديدة لـ"كوفيد-19" وجاءت النتيجة سلبية، بالتالي، تعافى اللاعب بعد 19 يوماً ولم يعد عرضة للحجر في المنزل".

وكان رونالدو (35 عاما) أصيب بالفيروس خلال تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية، في فترة الاستراحة الدولية. وحصل على أول نتيجة إيجابية في 13 أكتوبر، ليعود إلى تورينو حيث حجر نفسه في منزله.

وأدت الإصابة بالفيروس إلى غياب رونالدو عن الفريق في أربع مباريات اخرها كان الأربعاء ضد الغريم السابق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق الكاتالوني 2-صفر.

ويحتل يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة السابقة المركز الخامس في ترتيب البطولة الحالية برصيد تسع نقاط بفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر، وهو يحل الأحد ضيفا على سبيزيا الوافد الجديد إلى "سيري أ".