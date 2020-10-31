شاهد.. بكاء خالد الصاوي أثناء حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي

أجهش الفنان، خالد الصاوي، في البكاء، أثناء تسلمه جائزة الإنجاز الإبداعي من المهندس نجيب ساويرس من مهرجان الجونة.





وقال "الصاوي" أثناء تكريمه بحفل ختام مهرجان الجونة: "كنت دايما بستغرب لما الناس تطلع تدمع على المسرح في المواقف دي، وأنا عملت زيهم".





وكُرم الفنان خالد الصاوي، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي على ما قدمه من الأعمال السينمائية المهمة مثل "عمارة يعقوبيان" و"الجزيرة" و"الفيل الأزرق" وغيرها من الأفلام.



