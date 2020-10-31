شاهد.. بكاء خالد الصاوي أثناء حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي
السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:19 ص
شيماء حسن
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أجهش الفنان، خالد الصاوي، في البكاء، أثناء تسلمه جائزة الإنجاز الإبداعي من المهندس نجيب ساويرس من مهرجان الجونة.
وقال "الصاوي" أثناء تكريمه بحفل ختام مهرجان الجونة: "كنت دايما بستغرب لما الناس تطلع تدمع على المسرح في المواقف دي، وأنا عملت زيهم".
وكُرم الفنان خالد الصاوي، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي على ما قدمه من الأعمال السينمائية المهمة مثل "عمارة يعقوبيان" و"الجزيرة" و"الفيل الأزرق" وغيرها من الأفلام.
كما كُرم أيضا الفنان المصري، أنسي أبوسيف، الذي يعتبر قطبًا من أقطاب تصميم المناظر في السينما العربية، وشارك المخرج الكبير الراحل شادي عبدالسلام في ترجمة لوحاته التي رسمها بريشته للتحفة البديعة "المومياء"، إلى واقع ملموس استطاعت الكاميرا أن تلتقطه ومن أهم أفلامه أيضا "يوميات نائب في الأرياف" و"إسكندرية كمان وكمان" و"عرق البلح" و"أيام السادات" و"الكيت كات" و"رسائل بحر".
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