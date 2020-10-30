تعرف على موعد مباراة البنك الأهلي وبورتو الودية

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بقيادة المدير الفني محمد يوسف، مباراة ودة مع فريق بورتو، يوم الأحد المقبل بملعب الشرطة ،الساعة الواحدة ظهراً .



وخاض البنك الأهلي مبارتان وديتان، مؤخرا، حقق خلاهما الفوز على فريق المعادي واليخت، برباعية نظيفة ، وبثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الممتاز.





يذكر ان البنك الأهلي، صعد حديثاً للدوري الممتاز، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تصدره مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.