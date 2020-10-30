جميلة عوض بإطلالة حمراء تبهر الجميع في حفل ختام مهرجان الجونة

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تألقت الفنانة جميلة عوض في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث ظهرت بفستان متألق كمان شاركت تجهيزاتها منذ أول اليوم لحفل الختام.





وارتدت الفنانة جميلة عوض في حفل الختام فستان أحمر متألق أظهر ملامح جسدها وشعر منسدل على كتفها وميك أب صاخب.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.