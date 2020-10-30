ندى موسى تتألق بفستان أسود بحفل ختام مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تألقت الفنانة ندى موسى، بأطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة والتي كانت من ضمن الفنانات التي لافت الأنظار إليها.


وظهرت ندى موسى، بفستان مكشوف من ناحية الصدر باللون الأسود مع وضع ميكب هادي وارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة.


وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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