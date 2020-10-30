عمر خيرت يتألق بحفل عالمي في مركز المنارة بحضور كامل العدد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت واحدة من أضخم السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك بساحة مركز المنارة وبحضور وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع.


حمل الحفل لافتة كامل العدد قام المزسيقاؤ الكبير بتهنئة الجمهور في بداية وصلته الموسيقية بالمولد النبوي الشريف  ..  وقدم عدد كبير من أشهر المقطوعات الموسيقية التى تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثانى"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".. وغيرها ما تفاعل معها على مدى قرابة الساعتين المتتاليتين. 

كان ضمن الحضور انس شقيق الفنانة الكبيرة آصالة وقدمت فقرات الحفل ندى سليمان وتميز بعوامل الابهار على غرار سهرات اللايف العالمية من تنظيم التنظيم للثلاثي المتميز إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation" والذين يستعدون لتنظيم حفل النجمة الكبيرة أصالة بنفس المكان يوم ٢٠ نوفمبر القادم.

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