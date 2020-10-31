تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الأمراض المعدية بمعهد تيودورس بلهارس، إن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا تحت السيطرة حتى الآن.





وتابع "الخياط"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "مش تحت السيطرة أوي، بسبب فصل الشتاء، وما أدراك ما فصل الشتا في انتشار الفيروسات"، لافتًا إلى أن كل بلاد أوروبا حدث لها موجة ثاني من كورونا شديدة الخطورة، وأن مصر ليست بمنأى عن العالم.





وتابع: "إذا لم يأخذ العب المصري فيروس كورونا على محمل الجد ستتعرض مصر للموجة الثانية خلال شهري ديسمبر ويناير"، لافتًا إلى أن أصبح هناك تراخي في ارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية، وأن المصريين ضربوا الإجراءات الاحترازية عرض الحائط.





وحذر من تعرض مصر لحظر التجوال والغلق مرة أخرى خلال الشهور المقبلة إذا لم يؤخذ الموضوع على محمل الجد.



