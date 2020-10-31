تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الأمراض المعدية بمعهد تيودورس بلهارس، إن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا تحت السيطرة حتى الآن.

وتابع "الخياط"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "مش تحت السيطرة أوي، بسبب فصل الشتاء، وما أدراك ما فصل الشتا في انتشار الفيروسات"، لافتًا إلى أن كل بلاد أوروبا حدث لها موجة ثاني من كورونا شديدة الخطورة، وأن مصر ليست بمنأى عن العالم.

وتابع: "إذا لم يأخذ العب المصري فيروس كورونا على محمل الجد ستتعرض مصر للموجة الثانية خلال شهري ديسمبر ويناير"، لافتًا إلى أن أصبح هناك تراخي في ارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية، وأن المصريين ضربوا الإجراءات الاحترازية عرض الحائط.

وحذر من تعرض مصر لحظر التجوال والغلق مرة أخرى خلال الشهور المقبلة إذا لم يؤخذ الموضوع على محمل الجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 80 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 107376 حالات من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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