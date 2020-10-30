"الرجل الذي باع ظهره" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل فوز فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل، في الدورة الرابعة للمهرجان، الذي اختتم فعالياته اليوم.


الفيلم الذي شاركت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه،  سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني والنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وكان الفيلم أحد مشروعات الأفلام المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وتم عرضه عالميا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ال ٧٧ وفاز بجائزة أفضل ممثل، وجائزة "أديبو كينج" للإدماج.

فيلم "الرجل الذى باع ظهره" يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

ويحصل العمل الفنى المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية فى مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطى حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه فى مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.

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