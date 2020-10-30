رسميا.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع أحمد مصطفى في ثاني صفقاته

رسميا.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع أحمد مصطفى في ثاني صفقاته
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:12 م
علي نبوي
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أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، أتم بشكل رسمي التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالي وذلك بعد إشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.
وأضاف بأن لجنة التعاقدات تابعت أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره أحد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي والتي تحتاج لفرصة من أجل التألق وبالفعل رحب اللاعب بالانضمام للدراويش فور بدء عملية التفاوض.
ويتطلع مسئولو الإسماعيلى من خلال تلك الصفقة لزيادة الفاعلية الهجومية ، لاسيما أنه يتمتع بقدرات كبيرة.
وبدأ مصطفى البالغ من العمر 22 ربيعا رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات ، ثم انتقل لنادى بتروجيت لينتقل بعدها لنادى الداخلية تألق فيها بشكل لافت للنظر بعد مشاركته فى 31 مباراة ، لينتقل إلى جينت البلجيكي، ثم أعير لأندية سموحة المصري، وأبها والعدالة في السعودية.
وأصبح أحمد مصطفى الصفقة الثانية التي يتعاقد مع الإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد بعد الأنجولي آري بابل.
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