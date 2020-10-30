رسميا.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع أحمد مصطفى في ثاني صفقاته

أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، أتم بشكل رسمي التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالي وذلك بعد إشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.





وأضاف بأن لجنة التعاقدات تابعت أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره أحد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي والتي تحتاج لفرصة من أجل التألق وبالفعل رحب اللاعب بالانضمام للدراويش فور بدء عملية التفاوض.





ويتطلع مسئولو الإسماعيلى من خلال تلك الصفقة لزيادة الفاعلية الهجومية ، لاسيما أنه يتمتع بقدرات كبيرة.





وبدأ مصطفى البالغ من العمر 22 ربيعا رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات ، ثم انتقل لنادى بتروجيت لينتقل بعدها لنادى الداخلية تألق فيها بشكل لافت للنظر بعد مشاركته فى 31 مباراة ، لينتقل إلى جينت البلجيكي، ثم أعير لأندية سموحة المصري، وأبها والعدالة في السعودية.





وأصبح أحمد مصطفى الصفقة الثانية التي يتعاقد مع الإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد بعد الأنجولي آري بابل.



