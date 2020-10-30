بأفضل فستان.. يسرا تتألق في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت الفنانة يسرا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة متألقة كما اعتادت على ذلك منذ بداية المهرجان.



وارتدت يسرا في حفل الختام أفضل فستان منذ بداية المهرجان حيث أظهر أنوثتها وكان باللون الأبيض وظهرت بشعر منسدل على كتفها.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.