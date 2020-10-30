بإطلالة جريئة..سهر الصايغ على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي

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حرصت الفنانة سهر الصايغ على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي كمان حضرت اليوم السابع والسادس من المهرجان وظهرت بملابس متألقة.



وارتدت "الصايغ" في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فستان أزرق غامق كاب وظهرت بشعر قصير وميك أب صاخب أظهر جمالها.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.