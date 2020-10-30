في غياب الونش.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، بشغف كبير مباراة الأبيض ضد الرجاء الرياضي المغربي، ضمن إطار منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء المغربي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في الساعة الثامنة مساء يوم 4 نوفمبر من القادم ضمن إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من السبت 24 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر، بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي.





تشكيل الزمالك المُتوقع أمام الرجاء الرياضي المغربي





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أمام الرجاء الرياضي المغربي، كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبو جبل





خط الدفاع:- حازم إمام - محمد عبد الغني - محمود علاء - عبد الله جمعة





خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي





خط الوسط الهجومي:- أحمد السيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي





مهاجم صريح:- مصطفى محمد





ويفقد الزمالك خدمات مدافعه الأساسي محمود حمدي الونش، الذي تعرض لإصابة في الركبة، أمام الإسماعيلي في المباراة التي حسمها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد حقق الفوز على الرجاء المغربي، في مباراة الذهاب، بفضل هدف أشرف بن شرقي، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد أبو جبل.