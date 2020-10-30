مفاجأة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى.. عرض كليب رامى عياش "دقى يا مزيكا"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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جدد النجم رامى عياش مفاجأته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع، بمشاركته بالغناء للمرة الثانية بأغنيته الجديدة "دقى يا مزيكا".



وقدم رامي عياش أغنيته بعرضها فى ختام فعاليات المهرجان بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب والمفاجأة هى ظهور المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس فى الكليب.


كما شارك عدد كبير من النجوم هم يسرا وليلي علوي وبشري وأروي جوده وأمينه خليل وجمال سليمان ومحمد فراج وباسل خياط وتارا عماد وإنجي المقدم ورايا أبي راشد وهيلدا خليفه وسلمي أبو ضيف وباسل الزارو.. أغنية "دقى يا مزيكا" انتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى انترتينمنت، ومن كلمات منة القيعى وألحان عبد الرحمن رشدى وتوزيع موسيقي نابلسي، واخراج مريم الباجورى وتنفيذ الفيديو شركة كاي او برودكشن. يذكر ان مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع شهد نجاحا كبيرا واشاد به النقاد والحضور، ونافس المهرجانات العالمية بمشاركة عدد كبير من النجوم وأقيم تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

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