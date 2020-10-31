وسيم السيسي: المصريون القدماء كانوا متقدمين للغاية في علم الفلك والفضاء

قال الدكتور وسيم السيسى، إن القدماء المصريون كانوا متقدمين للغاية في علم الفلك والفضاء، مشيرا إلى أن هناك بردية بالفاتيكان لتحتمس الثالث، قال فيها “فى السنة 22 من حكمى، أخبرنى الكهنة أن سماء البلاد امتلئت بأجسام فضية، وأمرت بتسجيلها للأجيال القادمة”.





وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصرى أفندى"، المذاع على "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة أن العلماء يعتبرون هذه البردية دليلا على وجود حضارات في كواكب أخرى..



