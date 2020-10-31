وسيم السيسي: المصريون القدماء كانوا متقدمين للغاية في علم الفلك والفضاء
السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور وسيم السيسى، إن القدماء المصريون كانوا متقدمين للغاية في علم الفلك والفضاء، مشيرا إلى أن هناك بردية بالفاتيكان لتحتمس الثالث، قال فيها “فى السنة 22 من حكمى، أخبرنى الكهنة أن سماء البلاد امتلئت بأجسام فضية، وأمرت بتسجيلها للأجيال القادمة”.
وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصرى أفندى"، المذاع على "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة أن العلماء يعتبرون هذه البردية دليلا على وجود حضارات في كواكب أخرى..
وتابع: "4 من كبار العلماء، جمعوا 36 وثيقة وقسموها إلى رياضيات خاصة بالدائرة، والمثلث الذهبى، وغيرها من العلوم، ليؤكدا على أن مصر صاحبة حضارة كبيرة تتعلق بالفضاء، فالمصريون القدماء، كانوا متقدمين فى علوم الفلك والفضاء، وعرفوا أن القمر يستمد نوره من الشمس، وهو ما قيل للرئيس الأسبق مبارك فى احدى زيارته لفرنسا، حيث كان هناك تمثال العين اليمنى هى الشمس واليسرى هى القمر، ويتضح أن القمر يستمد نوره من الشمس.
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