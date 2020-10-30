هبة مجدي بفستان أزرق مع زوجها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

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ظهرت الفنانة هبة مجدي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي مع زوجها كما حرصت على حضور اليوم السابع من المهرجان وشاركت صورتها ببدلة بيضاء.



وارتدت "مجدي" فستان أزرق في فعاليات حفل الختام واصطحبت زوجها والذي ارتدى بدلة سوداء.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.