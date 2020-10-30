نجوم كرة القدم العالمية يقدمون التهنئة لمارادونا بمناسبة عيد ميلاده

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:01 م
مارادونا
مارادونا
وكالات
Advertisements
وجه نجوم كرة القدم العالميين رسائل تهنئة إلى النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا اليوم.

كان رونالدو نازاريو وفابيو كانافارو ورونالدينيو وراداميل فالكاو وجوزيه مورينيو وجابرييلا ساباتيني وخوان مارتين ديل بوترو وكارلوس تيفيز، ضمن أكثر من 150 شخصية رياضية أرسلوا تهنئة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في عيد مولده الـ60، وذلك خلال فيديو نشره اللاعب الأسبق على حسابه بإنستجرام.

وقال الظاهرة البرازيلية "أخي دييجو افتقدك كثيراً. أريد أن أرسل لك تحية كبيرة. عيد ميلاد سعيد، 60 عاماً من تاريخ لا يُصدق. لقد كنت مصدرا للإلهام للكثير من الأشخاص بما فيهم أنا. أتمنى لك الأفضل اليوم ودائماً. أتمنى أن أراك قريباً".

وعلّق مارادونا على الفيديو، الذي تخطى 35 دقيقة من رسائل التهنئة لجميع الشخصيات الرياضية، قائلاً "أستهل عامي الـ60 بهذه الرسائل الرائعة التي منحتني الحياة. أشكركم على كم الحب هذا وعلى صداقتكم".

وأضاف "هذه هي أفضل هدية عيد ميلاد ممكن أن تقدموها لي. وأشكر جميع فريقي أيضاً لتحضير هذه المفاجأة لي".

كان مارادونا قد أعلن في 7 من الشهر الحالي عبر حسابه على إنستغرام عن إطلاق مبادرة تضامنية بالتعاون مع الصليب الأحمر تحت شعار "عَشرة من عَشرة" بالتزامن مع عيد ميلاده الـ60، والتي ستبدأ في منطقة فيا باليتو في بوينوس آيرس بتسليم "3 شاحنات مليئة بمواد التعقيم ومعقم سائل لليدين، ومنظفات وكمامات".

وقال مارادونا آنذاك "أتشرف بالإعلان عن انطلاق حملة (عشرة من عشرة) في 30 أكتوبر الجاري، يوم عيد ميلادي".

ولد مارادونا في 30 أكتوبر  1960 في مدينة فيا فيوريتو في العاصمة بوينوس آيرس، حيث يتم في العام الحالي ستة عقود، وهو بطبيعة الحال يوم تاريخي لكرة القدم، لأنه شهد مولد أحد أعظم من داعبت قدميه كرة القدم، إن لم يكن الأعظم.

فكأحد نجوم كرة القدم، كان الـ"بيلوسا" الساحر الذي قاد "الألبيسيليستي" للقب مونديال المكسيك في 1986، والذي شهد تسجيله لهدفين تسببا في جدل لم ينته حتى الآن في تاريخ اللعبة بشكل عام وكأس العالم بشكل خاص، أولهما أطلق عليه "يد الرب"، والثاني "هدف القرن الـ20"، وكليهما كانا أمام إنجلترا في ربع النهائي.

ورغم لعب الأسطورة الأرجنتيني لعدد من الأندية سواء داخل الأرجنتين (أرخنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز ونيولز أولد بويز)، أو خارجها في القارة العجوز (برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، ونابولي الإيطالي)، إلا أن الفترة الأبرز كانت بقميص نابولي، والتي قاد فيها الفريق لحصد لقبه القاري الوحيد في تاريخه في موسم (1988-89) بلقب كأس أوروبا (الدوري الأوروبي حاليا)، هذا بالإضافة للقبيه الوحيدين في الدوري "السيري آ" في (1986-87) و(1989-90).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مارادونا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعة و 8 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. سرقة جوائز مهرجان الجونة السينمائي

منذ 36 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ يوم

عضو الكلية الملكية: ٣ سيناريوهات متوقعة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

09:01 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

06:11 م

جامعة حلوان تنفى وجود حالات كورونا بكلية هندسة المطرية

07:13 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه