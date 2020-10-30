أسعار النفط تسجل أدني مستوي فى 5 أشهر بنهاية التعاملات

سجلت أسعار النفط أدني مستوي في 5 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل، مع القلق بشأن الطلب.





وتأثرت أسعار النفط سلباً بقيود الإغلاق التي بصدد تنفيذها فرنسا وألمانيا مع تزايد إصابات كورونا بوتيرة قياسية، وهو ما يؤثر على استهلاك الخام.





وأضافت الشركات الأمريكية 10 منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.





ولم تستفد أسعار الخام بشكل إيجابي من وقف 85 بالمائة من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك بسبب إعصار "زيتا".





ومع مخاوف الطلب، سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية وشهرية بنحو 10.1 بالمائة و11 بالمائة على التوالي.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.1 بالمائة إلى 35.79 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 37.41 دولار للبرميل.