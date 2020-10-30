رئيس هيئة الشارقة للكتاب: مشاركة مصر فى المعرض أمر فريدة







وأضاف "العامرى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن ما يميز الدورة المقبلة من المعرض هى مشاركة مصر الفريدة، إذ تعد أكبر الدولة المشاركة من حيث عدد دور النشر، حيث يشارك أكثر من 200 دار نشر مصرية، بجانب مشاركة عدد من الكتاب المميزن مثل الروائى أحمد مراد، والروائية منصورة عز الدين.



ولفت رئيس هيئة الشارقة للكتاب إلى أن الدورة المقبلة المعرض ستكون فريدة واستثنائية حيث تشهد مشاركة أكثر من 80 ألف عنوان جديد، بالإضافة إلى 60 كاتبا وأديبا من الوطن العربى، بالإضافة إلى كتاب من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع "العامرى" أنه تم إضافة تدابير وإجراءات لدورة هذا العام من معرض الشارقة للكتاب، إذ تمت تركيب مساحات حرارية، مع وجود تعقيم يومى للكتب بالأشعة البنفسجية، مع وضع آلية تسجيل الدخول على فترات محددة يوميا بشكل إلكتروني، وذلك من أجل زيادة نسبة الأمان.



وأكد أحمد بن ركاض العامرى، أن جميع الفعاليات والندوات ستكون افتراضيا إلا بيع الكتب سيكون متاح أمام الجمهور بشكل واقعى، مشددا على أنه تم إلغاء حفلى الافتتاح وتوزيع الجوائز خوفا من التزاحم، مشددا على أن حفلات التوقيع موجودة بشكل واقعى حيث سيقام أكثر من 100 حفل توقيع على هامش المسجد.



وأتم "العامرى" أنه بعد انتهاء أزمة كورونا الحالية سيعود معرض الشارقة إلى طبيعته الأولى، لكننا سنستفاد من دورة العام الحالى لأنها دورة استثنائية.



قال أحمد بن ركاض العامرى، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته الـ39، سيكون أول معرض عالمى يقام بعد جائحة كورونا العالمية من الناحية التجارية وبيع الكتب للجمهور.