خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

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اعلنت وزارة النقل، ان الهيئة القومية لسكك حديد مصر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



واوضحت الهيئة أن العاملين بها يتابعوا أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر، بالاضافة الى المكاتب الادارية والممرات ودورات المياه.



كان المهندس اشرف رسلان، رئيس مجلس ادارة الهيئة قد اعلن ان الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على توقيع غرامة مالية قيمتها 50 جنيها على الركاب الذين لا يقوموا بارتداء الكمامات داخل القطارات.



هذا ويقوم موظفي السكك الحديد والعمال بمتابعة وضع الملصقات الارشادية واللافتات التوعوية الخاصة بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية في المحطات والقطارات.