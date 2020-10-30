كومان يُعلق على رحيل بارتوميو عن برشلونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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علق الهولندي رونالدو كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على رحيل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني مؤخرًا، وذلك قبل اقتراع بحجب الثقة كان من المقرر عقده الشهر المقبل.

وتعاقد بارتوميو مع المدرب الهولندي قبل انطلاق الموسم بعد إقالة كيكي سيتيين، لكن رغم بداية واعدة، خسر برشلونة في آخر مباراتين له في الدوري وسيدخل مباراته أمام الافيس، السبت، متأخرا بست نقاط عن ريال مدريد الذي هزم غريمه الأزلي 3-1 مطلع الأسبوع.

وقال كومان في مؤتمر صحفي : لا أعلم كيف ستؤثر هذه الاستقالة على مستقبلي. الأمر ليس بيدي. أبذل قصارى جهدي للفوز بألقاب ولا أنشغل بأي شيء آخر، هناك حديث عن تغييرات لكني لا أشعر بالتوتر وأركز في عملي. أعلم انه من الآن فصاعدا سيتحدث المرشحون عن مشروعاتهم لكن دعونا ننتظر لمعرفة رئيس النادي في المستقبل.

وقال كومان أيضا إنه تحدث إلى اللاعب الواعد أنسو فاتي وطالبه بالتركيز أكثر في الملعب بعد أن استبعده من التشكيلة الأساسية في انتصار يوم الأربعاء 2-صفر في دوري الأبطال على مضيفه يوفنتوس.

وأضاف المدرب : نصحته بمواصلة العمل من أجل التطور. تحدثت إليه عن ضرورة التركيز. يجب أن يركز حتى لا يفقد الكرة. نصحته لأنه موهبة كبيرة وينتظره مستقبل واعد ويتعين علينا مساعدته على التطور ويجب أن يركز لتحقيق هذا الأمر.

ولم ينضم الحارس مارك-أندريه تير شتيغن إلى التشكيلة التي ستتوجه لأقليم الباسك حيث يواصل تعافيه من جراحة في الركبة بينما سيغبب فيليب كوتينيو وصمويل أومتيتي أيضا.

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يوفنتوس كومان برشلونة بارتوميو

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