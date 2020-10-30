هل سيكون هناك حياة على سطح القمر؟.. مدير مركز علوم الفلك يجيب

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علق الدكتور أسامة شلبية مدير مركز علوم الفلك والفضاء بجامعة القاهرة، على إعلان "ناسا" اكتشاف مياه على سطح القمر قائلًا: " اكتشاف مياه على سطح القمر هو البداية لاكتشافات هامة قادم"، مشيرا إلى أن المياه هي العمود الفقرى لاستيطان البشرية على سطح القمر، والسؤال الذى يطرح نفسه، هل نستطيع أن نصل إلى هذا الماء، وكيف نصل إليه، وما هى كميته، وكيف سنتعايش مع سطح القمر، بما فيه من مواصفات.



وأضاف "شلبية"، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي محمد على حير ببرنامج “المصرى أفندى”، المذاع على قناة القاهرة والناس أن هناك مياه بالفعل، ولكن دائما الاكتشاف هو بداية التساؤلات، فوجود مياه، يعنى وجود حياه، فهل هناك كائنات حية هناك، وكيف يمكن الوصول إلى هذه المياه، الذى عثر عليه التليسكوب الطائر “صوفيا”، وهل المياه صالحة، وسيجيب على هذه التساؤلات، برنامج مخصص فى ناسا لعام 2024، وسيكون به أول إمرأة تصعد إلى القمر، لإقامة وجود بشرى مستدام هناك.



وتابع "شلبية": " الغلاف الجوى فى القمر خفيف جدا، لأن جاذبية القمر 16 جاذبية الأرض، وبالتالى تهرب الغازات، ولكن الأهم هنا أن القمر به مياه، يمكننا استخدامها فى الحياة على سطح القمر، سنعرف الطريقة من خلال الرحلات التى سترسل إلى هناك من روسيا والصين والولايات المتحدة، ومن سيضع قدمه أولا على هذا الاكتشاف، ومنها إلى سطح المريخ والكواكب الأخرى".



ونوه بأن مصادر المياه من الممكن أن تكون المذنبات أو النيازك أو مع الرياح الشمسية أو غازات من داخل القمر نفسه، فدائما القمر يلف حول نفسه دورة فى نفس الدورة التى يلف فيها حول الأرض، كل 27 يوم وثلث، فدائما نرى وجها واحدا، ولذلك كان تحدى كبير، أن تنتطلق مركبة صينية لاستكشاف النصف المظلم من القمر.



وأشارمدير مركز علوم الفلك والفضاء بجامعة القاهرة، إلى أن وسائل الاكتشاف، أوصلتنا إلى أن القمر قد يكون به إمكانية العيش عليه، سيكون محطة لإكتشافات أكثر لسطح المريخ، فربما فى المستقبل يعيش الانسان على سطح القمر.

