شاهد.. عصابة تسرق جوائز مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:26 م
شيماء حسن
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قام الفنان آسر ياسين بصحبة عصابة مسلسل "100 وش" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الماراثون الدرامي السابق بسرقة جوائز مهرجان الجونة، في لفتة أثارت ضحك جميع الحضور بالمهرجان.

وأعلنت مقدمة الحفل عن سرقة الجوائز، وقطع الكهرباء لوهلة لنفاجئ بالفنان آسر ياسين بصحبة كل من الفنانين مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، زينب غريب أبطال مسلسل "100 وش" بسرقة الجوائز والهروب داخل سيارة كان يقودها مدير المهرجان انتشال التيمي في مقطع فيديو أثار إعجاب الحاضرين بالمهرجان.

وكان حرض الفنان آسر ياسين على حضور فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وذلك باصطحاب زوجته كما حرص أيضا على حضور فعاليات المهرجان منذ بدايته باصطحاب زوجته وأبناءه.

وارتدت زوجة آسر ياسين فستان باللون الذهبي وتألق "ياسين" من خلال ارتداءه بدلة سوداء اللون على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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