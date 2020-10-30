سامي عبد العزيز: نحتاج لعودة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن المشاركة السياسية لا تأتي بين يوم وليلة، لكنها عملية تراكمية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، نحتاج لعودة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء، أو حتى بعد عمل مونتاج لها.

وأكد أن النواب تحت عيون فرازة وتحت عيون مراقبة، لافتا إلى أن الانطباعات عن النواب تأتي من بعض اللقطات لهم في المجلس مثل أن يكون نائمًا أو يتحدث مع زميله.

وأضاف عميد كلية الإعلام الأسبق، أن العملية الانتخابية محيرة خاصة كلما انخفض المستوى التعليمي.

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