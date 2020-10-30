الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد لدفع فاتورة شهر أكتوبر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد لدفع فاتورة شهر أكتوبر.. تعمل الآن الشركة المصرية للاتصالات وي علي تحصيل قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر أكتوبر، وقالت الشركة أن آخر فرصة لتحصيل الفاتورة سيكون يوم14 نوفمبر المقبل وأوضحت الشركة أنه إذا لم تسدد الفاتورة عند هذا الموعد سيتم تحويل الخط للاستقبال بداية من يوم 15 نوفمبر القادم وحتى 14 ديسمبر 2020، وبعد ذلك سيتم رفع الخط والحرارة وكذلك خدمة الإنترنت مؤقتًا وذلك اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2020 كما قالت الشركة من أنها ستفرض غرامة مالية تضاف لقيمة الفاتورة الفاتورة.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي





اتاحات شركة المصرية للاتصالات طرق عديدة للاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتسديد فاتورة شهر أكتوبر وذلك لضمان استمرار الخدمة المقدمة من الشركة وضمان استمرار خدمة الإنترنت المنزلي حيث أن معظم مشتركي الخدمة قاموا بالاشتراك للاستفادة من الإنترنت المنزلي الذي يعتبر هو أرخص وسيلة لاستخدام الإنترنت في مصر عن طريق خدمة الدي أس أل فلم يعد المستخدمين بحاجة للاتصال عبر الهاتف الأرض فأصبحت جميع الإتصالات حاليا عن طريق الهاتف المحمول، لذلك حرص موقع دليل الوطن على نشر رابط المصرية للاتصالات وكيفية الاستعلام ودفع فاتورة شهر أكتوبر عبر إتباع الخطوات التالية:





الدخول إلى موقع شركة المصرية للاتصالات للإستعلام أو دفع فاتورة شهر أكتوبر من خلال الرابط " من هنا ".

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد كود المحافظة المشترك بها التليفون الأرضي.

يلي ذلك إدخال رقم الهاتف الأرضي المكون من ثمانية أرقام.

وثم بعد ذلك يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون من خلال رقم الحساب.

وبعد ذلك اضغط على أيقونة “اظهر الفواتير”.