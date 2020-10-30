مصطفى بكري لـ"أردوغان": كن صادقًا ولو لمرة ودع زوجتك تحرق حقيبتها الفرنسية (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الأزمات في الدول الأخرى من أجل مصالحه الشخصية.



وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان استغل الوضع ضد فرنسا، زاعما الدفاع عن المقدسات.



ووجه بكري حديثه لـ أردوغان قائلًا: " فلتدع زوجتك أمينة تحرق حقيبتها الفرنسية البالغ ثمنها 50 ألف دولار، وتغلق مصنع السيارات الفرنسية في تركيا".



وأضاف "بكري" فلتكن صادقًا مرة واحدة في حياتك، أنت تتاجر مرة بالمسجد ومرة بالتطاول على الرسول، وأنت أول من يتآمر ويخون الأمانة ويسئ للنبي والمسلمين، ويشجع على الإساءة له ويدعم التيارات الإرهابية التي تسيء للدين.

