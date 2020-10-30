بعد كشفها عن ديانتها عايدة رياض تتصدر تريند جوجل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة عايدة رياض، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما كشفت لأول مرة عن دينتها وأنها مسحية ولا تقبل الإساءة للرسول عليه السلام.



وكان تداول أمس منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم الفنانة عايدة رياض، معلقا على إساءة النبي قائلة ""انا مسيحية وأكيد ميرضنيش أن حد يغلط في الرسول عليه الصلاة والسلام، كلنا واحد يا رب انصرنا على القوم الكافرين"

ولكنها كشفت بعد ذلك بأنها ليس هي من نشر هذا الكلام، موضحًا بأنها اذا قامت بكتبت شيئ كانت ستكتب نفس الكلام موجه الشكر لصاحب هذا الصفحة.

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