عاجل.. سرقة جوائز مهرجان الجونة السينمائي

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آثار حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الجدل حيث تفاجأ الجميع بخبر سرقة جوائز المهرجان بواسطة عصابة "100 وش" أبطال المسلسل الرمضاني الشهير.



وأعاد مدير المهرجان الجوائز مرة أخرى وذلك عقب عرض فيديو كليب أثناء سرقة جوائز المهرجان مما جعل الجميع يتفاجأ ويشعر بالصدمة في آن واحد.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.