بالتزامن مع عرض حكاية "لازم أعيش"..نجلاء بدر تتألق في حفل ختام الجونة

لفتت الفنانة نجلاء بدر نظر جميع الحضور بإطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.





وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.